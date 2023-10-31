الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء يضع حجر أساس مشروعات عمرانية جديدة في شمال سيناء

رئيس الوزراء المصري
رئيس الوزراء المصري

وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حجر أساس عدد من المجمعات العمرانية الجديدة بمناطق “العجرة-الجورة-الضهير” في شمال سيناء، وتشمل المشروعات إنشاء وحدات سكنية وخدمية وتعليمية وصحية وترفيهية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وفي سياق متصل، التقى رئيس مجلس الوزراء بأهالي شمال سيناء في الكتيبة ١٠١ بحضور قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، وسط لفيف من ممثلي المجتمع المصري من أحزاب وإعلاميين وفنانين ورؤساء نقابات غضافة إلى المراسلين الأجانب.

وأكد مدبولي أن شمال سيناء تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات، وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتحقيق التنمية المستدامة لأبنائها، وأشاد بالدور البطولي للقوات المسلحة والشرطة في حفظ أمن واستقرار المحافظة.

شمال سيناء رئيس مجلس الوزراء فرص عمل القوات المسلحة المخابرات العامة التنمية المستدامة

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