مستقبل وطن: اجتماعات تنظيمية مع 6 محافظات لدعم الرئيس السيسي

عقدت أمانة شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعين تنظيمين مع 6 محافظات، حيث انعقد الاجتماع الأول في محافظة الإسكندرية وضم محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، أما الاجتماع الثاني فتم تنظيمه في محافظة الغربية وضم محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ؛ لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

تفاصيل الاجتماع

وشارك في الاجتماعين التنظيمين كل من الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، وأمناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الست المشاركة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظتين.

تناولت الاجتماعات تأكيد موقف حزب مستقبل وطن بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتأكيد ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية من أجل استقرار الوطن.

وتم التطرق إلى خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة، واستعراض أهم قوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تتم مناقشتها حاليًا داخل أروقة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، فضلا عن تناول العديد من الموضوعات الهامة، من أبرزها «كيف تبدأ مشروعك الصغير» بهدف نشر الوعي بين فئات المجتمع ونشر الإيجابيات التي تمنحها الدولة المصرية للشباب لبداية مشروع جديد.

تقديم الخدمات للمواطنين

في البداية، أكد محمد كمال مرعي، أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حزب مستقبل وطن يسعي بكامل طاقته لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتا لدور أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها للشباب لتجهيز مشاريع صغيرة تساعدهم علي الحياة.

من جانبه، تحدث النائب محمد عريبي، أمين الحزب بمحافظة الغربية، حول استعداد الحزب بالمحافظة، للانتخابات الرئاسية القادمة، من خلال تسخير كافة الجهود، للظهور بالشكل الأمثل، بخروج ملايين المصريين للتأكيد على مساندتهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

في الوقت نفسه، أشاد سامح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، بموقف مصر والقيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم الحزب للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة دعما لمسيرة الانجازات والتنمية التي تشهدها البلاد.