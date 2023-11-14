الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن: اجتماعات تنظيمية مع 6 محافظات لدعم الرئيس السيسي

جانب من اجتماع حزب
جانب من اجتماع حزب مستقبل وطن

عقدت أمانة شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعين تنظيمين مع 6 محافظات، حيث انعقد الاجتماع الأول في محافظة الإسكندرية وضم محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، أما الاجتماع الثاني فتم تنظيمه في محافظة الغربية وضم محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ؛ لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

401509768_887590882732329_4362278337210459408_n

تفاصيل الاجتماع 

وشارك في الاجتماعين التنظيمين كل من الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، وأمناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الست المشاركة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظتين.

398601515_887591016065649_8263307581121044816_n

تناولت الاجتماعات تأكيد موقف حزب مستقبل وطن بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتأكيد ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية من أجل استقرار الوطن.

398595343_887591009398983_8253880341208049802_n

وتم التطرق إلى خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة، واستعراض أهم قوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تتم مناقشتها حاليًا داخل أروقة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، فضلا عن تناول العديد من الموضوعات الهامة، من أبرزها «كيف تبدأ مشروعك الصغير» بهدف نشر الوعي بين فئات المجتمع ونشر الإيجابيات التي تمنحها الدولة المصرية للشباب لبداية مشروع جديد.

401503270_887590842732333_7840821167733215508_n
txt

"قانونية مستقبل وطن": إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية وسط صمت من المجتمع الدولى

txt

أمانة المشروعات بـ"مستقبل وطن" تبحث دعم القطاع والمستثمرين

تقديم الخدمات للمواطنين 

في البداية، أكد محمد كمال مرعي، أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حزب مستقبل وطن يسعي بكامل طاقته لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتا لدور أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها للشباب لتجهيز مشاريع صغيرة تساعدهم علي الحياة.

400797126_887590899398994_1958765384218894485_n

من جانبه، تحدث النائب محمد عريبي، أمين الحزب بمحافظة الغربية، حول استعداد الحزب بالمحافظة، للانتخابات الرئاسية القادمة، من خلال تسخير كافة الجهود، للظهور بالشكل الأمثل، بخروج ملايين المصريين للتأكيد على مساندتهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

401486317_887590749399009_7178207037564526754_n

في الوقت نفسه، أشاد سامح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، بموقف مصر والقيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم الحزب للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة دعما لمسيرة الانجازات والتنمية التي تشهدها البلاد.

مستقبل وطن النائب محمد كمال مرعى محافظة الاسكندرية المشروعات الصغيرة الانتخابات الرئاسية السيسي

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

عاجل.. متحدث "التعليم" يكشف خطة تطوير مناهج الثانوية العامة (فيديو)

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم