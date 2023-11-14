أمانة المشروعات بـ"مستقبل وطن" تبحث دعم القطاع والمستثمرين

عقدت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، لقاءا موسعا مع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس علاء السقطي، بمقر الأمانة العامة للحزب.

وشارك في اللقاء كل من الدكتور محمد عبد الملك، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والأمين المساعد لأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، وبحضور نائبي وأعضاء اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأمناء أمانة المشروعات في المحافظات.

وتناول اللقاء الموسع، بحث سبل التعاون لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المستثمرين في هذا القطاع، بالإضافة إلى بحث سبل تيسير الإجراءات للعملية الاستثمارية.

توطين الصناعة والزراعة

وأشاد النائب محمد كمال مرعي، أمين أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، بالقوانين التي أصدرتها الدولة للتيسير على المستثمرين، بجانب العمل على توطين الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ودعا النائب محمد كمال مرعي، إلى التعاون المثمر مع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للخروج بمجموعة خطط لانجاح المنظومة وتوفيق الأوضاع.

تحديات المصنعين وتوطين الصناعة

ومن جانبه، تحدث المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تحديات المصنعين وتوطين الصناعة وإحلال الواردات، مشيرا في ذات الوقت إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر،في ظل تحسن المناخ بشكل كبير جدًا، وبالإضافة إلى المزايا الكثيرة التي تتمتع بها مصر وفي مقدمتها البنية التحتية القوية، وتوفر العمالة والأراضي.

التراخيص والتمويل والضرائب

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد عبد الملك، أمين مساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ن لدينا بعض المعوقات في التراخيص والتمويل والضرائب وغيرها من المعوقات التي لابد من مواجهتها والعمل على حلها في ظل وجود قيادة سياسي قوية واعية.

مقترحات ممثلي اتحاد مستثمري المشروعات

وعلى هامش اللقاء، تم الاستماع لأراء ومقترحات ممثلي اتحاد مستثمري المشروعات وأمناء أمانة المشروعات في المحافظات، والتي تلخصت عن الصناعات الصغيرة والأثاث والزراعة والخريطة الإستثمارية والمدن الصناعية في الصعيد، وهيئة التنمية الصناعية ومشروع المليون ونصف فدان، بالإضافة إلي مشروعات دعم المرأة المعيلة، واستغلال الموارد في المحافظات.

دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وعقب ختام اللقاء الموسع، عقد النائب محمد كمال مرعي، أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، اجتماعا تنظيما دوريا، لمناقشة خطة دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور الأمناء المساعدون وهيئة مكتب الأمانة، وأمناء أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات.

أمانة شئون المشروعات الصغيرة

أمانة شئون المشروعات الصغيرة

أمانة شئون المشروعات الصغيرة

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