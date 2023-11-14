برلمانى: الرئيس السيسى أعطى انطباعًا إيجابيًا لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الإفريقية

ثمّن النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقارة الإفريقية، والذي يدفع إلى مزيد من التعاون بينها وبين دول القاهرة في مجالات التنمية المختلفة، مشيرًا إلى حرص مصر على إقامة العديد من المشروعات التنموية المرتبطة بالقارة الإفريقية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المهمة.

وقال "خليل"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الرسائل التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية "IATA 2023"، والتي استضافت القاهرة فعالياته، الإثنين 13 نوفمبر، تعطي انطباعًا أكثر جدية عن مصر للاستثمار والانفتاح على القارة الإفريقية، مشددًا على ضرورة العمل على تفعيل تلك التوصيات التي قدمها الرئيس السيسي في شكل مبادرات وأعمال مشتركة مع دول القاهرة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن تشجيع التجارة البينية لدول القارة الإفريقية فرصة كبيرة لزيادة معدلات التنمية في تلك الدول، خاصة في ظل ما تتمتع به من موارد ضخمة وهائلة، تحتاج لحسن استغلال وتعاون أكثر من أجل تطويع تلك الموارد لخدمة مواطني القارة السمراء.

وأشار النائب عبدالوهاب خليل إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تؤكد الحاجة الملحة التي يجب أن تدركها إفريقيا، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينها، وذلك لمواجهة أي أزمات عالمية تنعكس على اقتصاداتنا.

وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر حريصة على تقديم الدعم بشكل إيجابي إلى الدول الإفريقية، وأضاف، خلال كلمته ضمن فعاليات انطلاق النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية «IATF 2023»، أمس الإثنين، أن «مصر تحاول دائمًا القيام بدور إيجابي فيما ينفع الناس».

واستطرد: «القدرات والإمكانيات موجودة في إفريقيا، لكن هناك بعض المعوقات والمشكلات التي تعوق هذا الأمر».

وأكد أن مصر حريصة على البناء والتنمية والتعمير والتعاون في مختلف المجالات، وأيضًا إطفاء حرائق لو كان من الممكن أن نقوم بهذا المجهود.