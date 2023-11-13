الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: نؤكد أهمية تدعيم التجارة البينية بين الدول الإفريقية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نؤكد على تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، لأن القارة الإفريقية  تحتوى علي قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدًا في كل المجالات. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمعرض الإفريقى للتجارة البينية، أن الدول الإفريقية ينقصها التعاون الإيجابي بدعم الشركات التي تقوم بهذا الموضوع. 

حريصون على القيام بدور إيجابي لمنفعة المواطنين

وأشار الرئيس السيسي، إلي أن هناك بعض التحديات والمعوقات تواجهنا في القارة الإفريقية بشكل عام، وبالتالي نحن في مصر حريصون علي البناء والتعمير والتنمية، وحريصون على القيام بدور إيجابي لمنفعة المواطنين.

وتقام الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الإفريقية" وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التجارة البنية قدرات اقتصادية بالمعرض لإفريقى للتجارة البينية الدول الافريقية

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