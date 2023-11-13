الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا خلال افتتاح المعرض الإفريقى للتجارة البينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا حول تأسيس الحضارة من إفريقيا خلال افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت عنوان "الربط بين الأسواق الإفريقية".

التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

واستعرض الفيلم إطلاق مصر للنسخة الأولى من المعرض عام 2018، وفي عام 2019 قامت مصر بالاشتراك مع 54 دولة إفريقية بالتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تهدف لزيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية بنسبة 50% بحلول 2035. 

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 75 دولة إفريقية.

السيسي الرئيس السيسي فيلم تسجيلي افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية

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