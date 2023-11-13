الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماية الحدود وهيبة الدولة.. أبرز إنجازات السيسي أمام مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة

مؤتمر مستقبل وطن
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، المؤتمر الأول لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة برئاسة النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين الحزب بالمحافظة، عضو مجلس النواب.

وحرص نواب حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والآلاف من سكان المحافظة على الحضور لتأيد الرئيس السيسي.

وخلال المؤتمر، رحب النائب محمد عبدالله زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، بالحضور، مؤكدًا أنه يعكس تحالف المجتمع المصري بكل فئاتة وأطيافه على تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

الملف الأمني وحماية الحدود
وسلط النائب يحيي عيسوي الأمين العام المساعد للحزب، الضوء على إنجازات الدولة المصرية خلال وفي مقدمتها الملف الأمني وحماية الحدود، واستعادة مصر مكانتها بين الأمم.

توحيد صف الأحزاب دعما للسيسي
وعبر النائب الدكتور محمود صلاح أمين حزب حماة الوطن في البحيرة، عن سعادتة البالغة بتوحيد صف الأحزاب والكيانات المصرية دعما للرئيس السيسي، مناشدا الشعب المصري النزول والمشاركة ودعم الرئيس السيسي رئيسًا للجمهورية لاستكمال مسيرة التقدم للبلاد.

كما وجه الدكتور الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، الشكر لحزب مستقبل وطن، لمنحه الفرصة والتواجد وسط هذا الحشد الكبير من المحبين للوطن، مؤكدًا دعمة الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المستشار جمال التهامي: الشباب سيحملون على أعناقهم الانتخابات الرئاسية

أوضح القمص هدرا وهيب، عضو مطرانية البحيرة، أن الانتماء للوطن له الأولوية المطلقة، موجهًا رسالة للحضور بضرورة النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية كحق دستوري أصيل، مؤكدا دعم الكنيسة للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

لاستكمال مسيرة الانجازات

ودعت النائبة نيفين الكاتب أمينة المرأة بالمحافظة، عضو مجلس النواب، المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الانجازات التي بدأها بحربه علي الإرهاب مرورًا بالحفاظ علي أمن مصر القومي، وحماية حدود الدولة واستعادة هيبة الدولة المصرية.

وخلال كلمتها أكدت رشا كليب عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الاستحقاق الانتخابي الوشيك شديد الأهمية لأنه يأتي في ظل ظروف اقتصادية وجغرافية صعبة، تمر بها مصر ما يستوجب التكاتف لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة

مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر مستقبل وطن بالبحيرة
لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة مستقبل وطن البحيرة الانتخابات الرئاسية السيسي تأييد السيسي

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