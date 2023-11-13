لو فاتك التريند| التظاهرات الداعمة لفلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا فى القليوبية لدعم الرئيس السيسى

تنوعت الأخبار التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، خلال الساعات الماضية ما بين سياسية، ورياضية، وعالمية.

وفي التقرير التالي، “الدستور” يرصد أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات

نظم حزب مستقبل وطن، مساء أمس الأحد، مؤتمرًا حاشدًا في محافظة القليوبية، بحضور الآلاف من المواطنين، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، للمزيد اضغط هنا.

التظاهرات الداعمة لفلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية

أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سويلا برافرمان، من منصب وزير الداخلية، بعد أن اتهمت الشرطة بالتحيز و"المحاباة" مع المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين ووقف الحرب في غزة، للمزيد اضغط هنا.

أشرف سالمان يطالب بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين

طالب أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

صن داونز يقضي على هيمنة أندية شمال إفريقيا على البطولات الإفريقية

تخلص نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من لعنة الأدوار الإقصائية التي تصيبه أمام نادي الوداد الرياضي المغربي، للمزيد اضغط هنا.

أولهم تين هاج وفيرجسون.. أفضل 5 مدربين لمانشستر يونايتد (أرقام)

حقق الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أرقام جيدة رفقة الشياطين الحمر منذ توليه المهمة، رغم الانتقادات اللاذعة الموجهة ضده بشأن تراجع أداء الفريق بشكل عام، للمزيد اضغط هنا.

الاضطرابات تهدد حكومة ريشي سوناك بسبب دعمها للاحتلال

تشهد الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك اضطرابات واسعة على وقع موقفها من دعم إسرائيل في العدوان على قطاع غزة ورفض وقف إطلاق النار، للمزيد اضغط هنا.