الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صن داونز يقضى على هيمنة أندية شمال إفريقيا على البطولات الإفريقية

صن داونز
صن داونز

تخلص نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من لعنة الأدوار الإقصائية التي تصيبه أمام نادي الوداد الرياضي المغربي، إذ تمكن صن داونز لأول مرة من الإطاحة بالوداد من دور إقصائي في البطولات الإفريقية بشكل عام بتحقيقه لقبا غاليا جدا هو بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى على حساب الوداد في النهائي، حيث بعد أن انهزم على يديه بنتيجة 1 – 2 في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، عاد وفاز بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية.

الوداد يُقصي صن داونز مرتين

في حين خرج صن داونز من الأدوار الإقصائية على يد الوداد مرتين من قبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فالمرة الأولى كانت في نسخة 2017 في دور الثمانية بضربات ترجيحية 2 – 3 بعد أن تغلب كل فريق على ملعبه بنتيجة هدف دون رد.

والمرة الثانية كانت في النسخة الماضية إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، بينما تعادلا في مباراة الإياب إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما.

صن داونز ينهي سيطرة أندية شمال إفريقيا

بهذا التتويج وضع صن داونز حدا لسيطرة أندية شمال إفريقيا على البطولات الإفريقية، فآخر لقب استطاع ناد من خارج شمال إفريقيا أن يحصل عليه في دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2016، والغريب أن بطل في هذه النسخة كان صن داونز أمام نادي الزمالك في النهائي حيث تغلب صن داونز عليه بنتيجة 3 أهداف دون رد في لقاء الذهاب، وخسر أمامه بنتيجة غير مؤثرة على الإطلاق بنتيجة هدف دون مقابل في لقاء العودة على استاد برج العرب.

كان آخر لقب قد تمكن من حصده ناد من خارج شمال إفريقيا في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في نسخة 2017، وكان البطل هو تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو متفوقا في النهائي على نادي سوبر سبورت يوناتيد الجنوب إفريقي إذ فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، ونجح في الخروج متعادلا دون أهداف من مباراة الإياب على ملعب بيليتش ستاديوم في مدينة تسهران.

وكان آخر كأس السوبر الإفريقي قد نجح في إحرازها ناد من خارج شمال إفريقيا في نسخة 2016، وكان صن داونز أيضا حين تغلب على مازيمبي بنتيجة هدف نظيف.

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صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدورى الإفريقى بالفوز على الوداد

مشوار صن داونز حتى التتويج باللقب

صن داونز في الدوري الإفريقي في نسختها الأولى قد تمكن من تجاوز نادي بترو أتلتيكو الأنجولي من دور ربع النهائي إذ فاز عليه بنتيجة هدفين دون رد في مباراة الذهاب على ملعب 11 نوفمبر في مدينة لوندا عاصمة أنجولا، وتعادل معه سلبيا في مباراة الإياب.

في دور قبل النهائي تخطى النادي الأهلي، حيث تغلب عليه بنتيجة هدف دون رد في لقاء الذهاب، ونجح في تسيير لقاء العودة إلى التعادل دون أهداف على استاد القاهرة الدولي.

مسيرة الوداد حتى الوصول إلى النهائي

على الجانب الآخر الوداد أقصى من دور الثمانية نادي إنييمبا النيجيري إذ فاز عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجتي هدف دون مقابل، وثلاثية نظيفة على الترتيب.

وفي دور الأربعة أطاح بنادي الترجي الرياضي التونسي بضربات ترجيحية 5 – 4 بعد أن تغلب كل فريق على ملعبه بنتيجة هدف دون رد.

صن داونز استحق اللقب لأنه استطاع أن يقصي بطل دوري أبطال إفريقيا الأهلي، والوصيف الوداد.  

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