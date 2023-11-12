الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدورى الإفريقى بالفوز على الوداد

صن داونز الجنوب إفريقي
صن داونز الجنوب إفريقي

أحرز فريق صن داونز الجنوب إفريقي لقب النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، عقب تغلبه على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد)، في إياب الدور النهائي للبطولة.

وكان الوداد قد حقق الفوز ذهابًا في الدار البيضاء، بهدفين مقابل هدف، ليتوج صن داونز باللقب متفوقًا في مجموع المباراتين بنتيجة 3/ 2.

وسجل هدفي صن داونز كل من الناميبي بيتر شالويلي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن الشوط الأول، بعد متابعة لتسديدة زميله تيبوهو موكوينا، التي ارتدت من يد حارس الوداد ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف أوبري موديبا الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 53، بعد استغلاله تمريرة خاطئة من جانب أنس سرحات لينطلق صوب مرمى الوداد، ويضع الكرة على يسار الحارس يوسف المطيع.

وشهدت المباراة أفضلية كبيرة لصن داونز، الذي سيطر على أغلب مجريات اللعب، بينما حاول الفريق المغربي شن الهجمات على مرمى أصحاب الأرض، إلا أن محاولاته لم تسفر عن شيء.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي، التي يخسر فيها الوداد نهائيًا قاريًا بعد أن خسر لقب النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي، بعد أن انهزم ذهابًا في القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل الإيجابي بهدف لمثله إيابًا في القاهرة.

ومن المزمع أن تقام النسخة المقبلة لبطولة الدوري الإفريقي بمشاركة 24 فريقًا، بعدما أقيمت النسخة الأولى للبطولة بمشاركة 8 أندية.

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