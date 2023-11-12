الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. صن داونز يتقدم على الوداد بهدف شالويلي في نهائي الدوري الإفريقي

شالويلي
شالويلي

تقدم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على نظيره الوداد المغربي، بهدف نظيف في الشوط الأول من إياب نهائي الدوري الإفريقي.

هدف الشوط الوحيد أحرزه بيتر شالويلي  بالدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع، بمتابعة جيدة لتسديدة زميله موكوينا التي ردت من حارس الوداد المطيع.

تشكيل الوداد وصن داونز

ويتسلح صن داونز بعودة المهاجم الهداف بيتر شالويلي، بينما يقود عبد الله الحيمود الوداد المغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب، والتي أقيمت بين الوداد البيضاوي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء الأحد الماضي، على مركب محمد الخامس، قد انتهت لصالح بطل المغرب بنتيجة 2/1.

تشكيل الوداد المغربي

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العملود، أمين أبو الفتوح، جمال حركاس، يحي عطية الله

خط الوسط: أنس سرحات، زكريا دراوي، عبدالله الحيمود

خط الهجوم: الشرقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتيمي

تشكيل صن داونز

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: مودوا، مافابا، لبوسا، بوطويل

خط الوسط: مودويبا، مكوينا، أليندي

خط الهجوم: زواني، شالويلي، ريبيرو

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة

وتعد النسخة الحالية هي الأولى تاريخيا من الدوري الإفريقي، وأحداث بطولات الاتحاد الإفريقي “كاف”، خلال الموسم الجاري 2023/2024، بعد مسابقتي “دوري أبطال إفريقيا”، ويشارك فيه الأهلي وبيراميدز، و"كأس الكونفيدرالية" الزمالك ومودرن فيوتشر، ويتواجد الرباعي المصري، في مرحلة المجموعات من البطولتين القاريتين.

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موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة

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