ثنائي صن داونز يحصدان جائزتي أفضل لاعب وحارس في الدوري الأفريقي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي، عن الجوائز الخاصة بالبطولة، وهي أفضل لاعب وحارس بالإضافة إلى هداف المسابقة عقب انتهاء منافسات البطولة في نسختها الأولى.

وحصد صن داونز بطولة الدوري الأفريقي عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الوداد قد فاز ذهابًا على صن داونز بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز الفريق الجنوب أفريقي في الإياب بهدفين دون رد.

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ماسيكو أفضل لاعب في الدوري الأفريقي

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي، ثابيلو ماسيكو لاعب صن داونز كأفضل لاعب في البطولة.

كما اختير اللاعب ذاته هدافًا للمسابقة بعدما سجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي بالدور نصف النهائي.

ويليامز أفضل حارس في البطولة

فاز رونوين ويليامز حارس مرمى فريق ماميلودي صن داونز، بجائزة أفضل حارس في بطولة الدوري الأفريقي.

وأقيمت بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا العام بمشاركة الـ8 أندية الأعلى تصنيفًا في القارة الإفريقية، هي الأهلي وصن داونز والترجي والوداد وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي وإنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي.

وودع الأهلي البطولة من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدوري الإفريقي بالفوز على الوداد

أحرز فريق صن داونز الجنوب إفريقي لقب النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، عقب تغلبه على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد)، في إياب الدور النهائي للبطولة.

وكان الوداد قد حقق الفوز ذهابًا في الدار البيضاء، بهدفين مقابل هدف، ليتوج صن داونز باللقب متفوقًا في مجموع المباراتين بنتيجة 3/ 2.

وسجل هدفي صن داونز كل من الناميبي بيتر شالويلي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن الشوط الأول، بعد متابعة لتسديدة زميله تيبوهو موكوينا، التي ارتدت من يد حارس الوداد ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف أوبري موديبا الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 53، بعد استغلاله تمريرة خاطئة من جانب أنس سرحات لينطلق صوب مرمى الوداد، ويضع الكرة على يسار الحارس يوسف المطيع.