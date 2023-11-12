مدرب الوداد يكشف أسباب خسارة بطولة الدوري الأفريقي

كشف عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، عن أسباب الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وكان الوداد قد خسر لقب الدوري الأفريقي بعد الهزيمة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين في إياب الدور النهائي ليفشل في الحفاظ على انتصاره ذهابًا بهدفين مقابل هدف في الدار البيضاء.

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عادل رمزي: علينا أن نقبل بأفضلية صن داونز

قال عادل رمزي مدرب الوداد في تصريحات تليفزيونية " المواجهة كانت صعبة للغاية وأعتقد أنكم وجدتوا منافسة قوية منا".

وأضاف: "المباراة كانت بدنية من الطراز الأول ونجحوا في تسجيل هدفين لكن الأمر كان صعبًا للغاية وعلينا أن نقبل أفلضية صن داونز ونقدم لهم التهنئة على الفوز".

وعن أسباب خسارة الوداد لبطولة الدوري الأفريقي، قال " كان لدينا ثقة كبيرة في الحصول على الكأس ولم نلعب الشوط الأول ولم نقدم الكرة المعروفة عنا لكن هذه هي كرة القدم، كان نرغب في الكأس لكن تهانينا لفريق صن داونز".

وأتم تصريحاته: "بالنسبة لمردود اللاعبين، أنا مقتنع بهذا المردود لأننا كنا نرغب في الفوز لكن قدر الله وما شاء فعل ونحن في الطريق الصحيح وسنعود في المناسبات المقبلة".

صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدورى الإفريقى بالفوز على الوداد

أحرز فريق صن داونز الجنوب إفريقي لقب النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، عقب تغلبه على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد)، في إياب الدور النهائي للبطولة.

وكان الوداد قد حقق الفوز ذهابًا في الدار البيضاء، بهدفين مقابل هدف، ليتوج صن داونز باللقب متفوقًا في مجموع المباراتين بنتيجة 3/ 2.

وسجل هدفي صن داونز كل من الناميبي بيتر شالويلي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن الشوط الأول، بعد متابعة لتسديدة زميله تيبوهو موكوينا، التي ارتدت من يد حارس الوداد ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف أوبري موديبا الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 53، بعد استغلاله تمريرة خاطئة من جانب أنس سرحات لينطلق صوب مرمى الوداد، ويضع الكرة على يسار الحارس يوسف المطيع.

