أولهم تين هاج وفيرجسون.. أفضل 5 مدربين لمانشستر يونايتد (أرقام)

حقق الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أرقام جيدة رفقة الشياطين الحمر منذ توليه المهمة، رغم الانتقادات اللاذعة الموجهة ضده بشأن تراجع أداء الفريق بشكل عام.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق فوزًا صعبًا بشق الأنفس على لوتون تاون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضم منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، والمتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين والمدربين، فإن إريك تين هاج يُعد هو المدرب الأفضل لفريق مانشستر يونايتد منذ رحيل الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون عن تدريب الفريق في عام 2013.

ماذا قدم إريك تين هاج مع مانشستر يونايتد؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم ما قدمه إريك تين هاج مع مانشستر يونايتد منذ توليه مهمة التدريب وأفضل 5 مدربين لهذا المنصب، وذلك على النحو التالي:

1- الهولندي إريك تين هاج

قاد إريك تين هاج فريق مانشستر يونايتد في 79 مباراة منذ بداية الموسم الماضي 2022-2023، حقق خلالهم 50 انتصارًا و8 تعادلات، بينما تلقى 21 هزيمة.

وبلغ متوسط جمع مانشستر يونايتد للنقاط تحت قيادته إلى نقطتين في المباراة الواحدة.

2- الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون

قاد السير أليكس فيرجسون فريق مانشستر يونايتد في 144 مباراة، حقق خلالهم 84 انتصارًا و31 تعادل، بينما تلقى 29 هزيمة.

وبلغ متوسط جمع مانشستر يونايتد للنقاط تحت قيادته إلى إلى 1.97 نقطة في المباراة الواحدة.

3- النرويجي أولي جونار سولشاير

قاد أولي جونار سولشاير فريق مانشستر يونايتد في 168 مباراة، حقق خلالهم 92 انتصارًا و35 تعادل، بينما تلقى 41 هزيمة.

وبلغ متوسط جمع مانشستر يونايتد للنقاط تحت قيادته إلى إلى 1.85 نقطة في المباراة الواحدة.

4- الهولندي لويس فان خال

قاد لويس فان خال فريق مانشستر يونايتد في 103 مباراة، حقق خلالهم 54 انتصارًا و24 تعادل، بينما تلقى 25 هزيمة.

وبلغ متوسط جمع مانشستر يونايتد للنقاط تحت قيادته إلى إلى 1.81 نقطة في المباراة الواحدة.

5- الإسكتلندي ديفيد مويس

قاد ديفيد مويس فريق مانشستر يونايتد في 51 مباراة، حقق خلالهم 26 انتصارًا و10 تعادلات، بينما تلقى 15 هزيمة.

وبلغ متوسط جمع مانشستر يونايتد للنقاط تحت قيادته إلى إلى 1.73 نقطة في المباراة الواحدة.

6- النمساوي رالف رانجنيك

قاد رالف رانجنيك فريق مانشستر يونايتد في 29 مباراة، حقق خلالهم 11 انتصارًا و9 تعادلات، بينما تلقى 9 هزائم، ليُصبح أسوأ مدرب للشياطين الحمر.

وبلغ متوسط جمع مانشستر يونايتد للنقاط تحت قيادته إلى إلى 1.45 نقطة في المباراة الواحدة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة.