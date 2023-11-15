هدى السيد: الرئيس السيسى طوّر منطقتى بشكل كامل وأدعم ترشحه لولاية جديدة (فيديو)

قالت هدى السيد، إحدى المشاركات في مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي، إنها تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أنه حافظ على الدولة المصرية وكيانها.

تابعت أن الرئيس السيسي نفّذ العديد من المشروعات القومية الضخمة على مدار سنوات تولي رئاسة الجمهورية، كما أنه اهتم بكافة المجالات في مختلف القطاعات، لذلك فهو الشخص الأصلي لتولي رئاسة الجمهورية.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي السيسي، الأربعاء، وذلك بالمدينة التعليمية بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور جماهيري كبير.

وعقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعًا مهمًا لمناقشة استعدادات للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، لا سيما مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، وعبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية.

حشد ملايين الناخبين في جميع المحافظات

أكد أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي، قدرة حزب مستقبل وطن على حشد ملايين الناخبين في جميع محافظات مصر، وعرض خلال الاجتماع جدول المؤتمرات التي ستنظمها الأمانة المركزية، مؤكدًا على حضور كافة أعضاء الأمانة المركزية للمؤتمرات الجماهيرية للمحافظات خلال فترة الدعاية الانتخابية.

رؤية مستقبل وطن لمساندة الرئيس

وطرح الحضور عددًا من المقترحات لدعم رؤية حزب مستقبل وطن لمساندة الرئيس السيسي والآليات التنظيمية، فضلًا عن دعم خطة الحزب في تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تليق بحجم حزب مستقبل وطن واستنادًا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة.