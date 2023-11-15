برلمانية تشارك في مؤتمر "مستقبل وطن" بالجيزة لدعم الرئيس السيسي

شاركت النائبة صبورة السيد عضو لجنتى التعليم بمجلس النواب والحوار الوطنى وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، في المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المقام اليوم الأربعاء بالمدينة التعليمية بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بالمدينة التعليمية بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور جماهيري كبير.

وكانت قد عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعا مهما لمناقشة استعدادات للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم،والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والامناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية.

حشد ملايين الناخبين في جميع المحافظات

وأكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي، قدرة حزب مستقبل وطن على حشد ملايين الناخبين في جميع محافظات مصر، وعرض خلال الاجتماع جدول المؤتمرات التي ستنظمها الامانة المركزية، مؤكدا على حضور كافة أعضاء الأمانة المركزية للمؤتمرات الجماهيرية للمحافظات خلال فترة الدعاية الانتخابية.

رؤية مستقبل وطن لمساندة الرئيس

وطرح الحضور عددا من المقترحات لدعم رؤية حزب مستقبل وطن لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والآليات التنظيمية، فضلا عن دعم خطة الحزب قي تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تليق بحجم حزب مستقبل وطن واستنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أعلنت، أمس الأحد، مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر، في إطار الضوابط الصادرة بشأن تصويت المصريين بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الاقتراع فى الخارج، ستبدأ قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التي تحددها،حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل وإجراء جولة الإعادة أيام ٥ و٦ و٧ يناير المقبل وفقا للجدول الزمني للانتخابات

مؤتمر دعم الرئيس السيسي بالجيزة

مؤتمر دعم الرئيس السيسي بالجيزة