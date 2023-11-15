وكيل "تعليم الجيزة" يشارك في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شارك أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في المؤتمر الجماهيري الذي نظمهحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالمدينة التعليمية بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور جماهيري كبير.

وكانت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن عقدت اجتماعا مهما لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية.

مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي