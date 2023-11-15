نائب رئيس "مستقبل وطن": أحداث غزة تثبت صواب رؤية الرئيس في إدارة التحديات

قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم بالحزب، إن الأحداث في غزة تثبت صواب رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكمة ادارته للتحديات وحسن ترتيبه لأولويات العمل خاصة في ملفي التسليح والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مع الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة،وأمناء قطاع الأعمال بـ٢٧ محافظة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مسئولية الحزب تجاه الاستحقاق الانتخابي المقبل

وأشار عبد الجواد إلى إن الحزب تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في الاستحقاق الانتخابي، حيث يضم أفضل الكوادر في المحافظات، ولديه قيادات مؤثرة في الشارع، كما أن كوادره تجمع بين الخبرة والشباب.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

من ناحيته عرض النائب محمد مصطفى السلاب، أمين قطاع الأعمال، مجموعة من الفاعليات والأنشطة التي ستجريها الأمانة خلال الأيام القادمة بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييده في الاستحقاق الانتخابي الوشيك.

شارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب أحمد البنا أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية.

مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام بدأ من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

سيبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

بينما تبدأ انتخابات الداخل، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبرالمقبل.

فيما تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

ووفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

فيما حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

مستقبل وطن

مستقبل وطن

مستقبل وطن

مستقبل وطن

مستقبل وطن

مستقبل وطن