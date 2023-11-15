شبح الموت يرفرف فوق حضّانات الأطفال بمستشفى الشفاء فى غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن لقطات لنقل أطفال رضع في مجمع الشفاء الطبي في غزة، بسبب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت الصورة نقل أطفال رضع من الحاضنات إلى قسم آخر في مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد اقتحام الاحتلال للمستشفى.

وأفادت إذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، نقلًا عن صحفي من محيط مجمع الشفاء في قطاع غزة، بأن الاحتلال حوّل المجمع إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت أن الدبابات في مفترقي السرايا والوحدة طوقت المجمع من بوابته الغربية، ومن جميع الجهات قبل اقتحامه.

مجزرة جديدة

وسبق، وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من ارتكاب مجزرة جديدة في المجمع الطبي بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المجمع.

وأشار المكتب الإعلامي، في بيان، إلى أنه بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد فرض حصار مشدد عليه منذ عدة أيام، قصف خلالها أكثر من 5 مبان داخل المجمع وأطلق النار والقذائف على الجرحى والنازحين والطواقم الطبية المتواجدين داخل المجمع.

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام مجمع الشفاء

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، أن اقتحامات مستشفيات غزة تشكل امتدادًا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، واستهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، بما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية كالتزام واجب الاتباع من القوة القائمة بالاحتلال.

وفي وقت سابق، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه.