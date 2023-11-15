محافظ أسيوط يُتابع أعمال تطوير الشوارع وكورنيش النيل بالبداري

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير أعمال التطوير والتجميل بشوارع مركز البداري وتطوير الكورنيش وتركيب البلدورات والانترلوك للأرصفة تمهيدا للرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي “2023-2024” ووفقًا للامكانات المتاحة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها.



تذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد محافظ اسيوط، على تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، أعمال تطوير وتجميل كورنيش مدينة البداري وتركيب البلدورات والأنترلوك للأرصفة بعدد من الشوارع بدءًا كوبرى المرور وحتى كوبرى الخياط تمهيدًا لأعمال الرصف عقب الانتهاء من تسوية الطريق وفرش تربة رملية وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين.

وأكد رئيس المركز أنه كلف كل من حافظ جلال حافظ وعلاء الناظر نائبا رئيس المركز وعلاء عبدالرحمن مدير شؤون البيئة بمتابعة الأعمال للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والإنتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر لتسهيل حركة المرور في الطريق وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.