الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يُتابع أعمال تطوير الشوارع وكورنيش النيل بالبداري

متابعة أعمال التطوير
متابعة أعمال التطوير والتجميل بشوارع مركز البداري

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير أعمال التطوير والتجميل بشوارع مركز البداري وتطوير الكورنيش وتركيب البلدورات والانترلوك للأرصفة تمهيدا للرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي “2023-2024” ووفقًا للامكانات المتاحة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها.


تذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد محافظ اسيوط، على تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، أعمال تطوير وتجميل كورنيش مدينة البداري وتركيب البلدورات والأنترلوك للأرصفة بعدد من الشوارع بدءًا كوبرى المرور وحتى كوبرى الخياط تمهيدًا لأعمال الرصف عقب الانتهاء من تسوية الطريق وفرش تربة رملية وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين.

وأكد رئيس المركز أنه كلف كل من  حافظ جلال حافظ وعلاء الناظر نائبا رئيس المركز وعلاء عبدالرحمن مدير شؤون البيئة بمتابعة الأعمال للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والإنتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر لتسهيل حركة المرور في الطريق وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التطوير والتجميل تطوير الشوارع بمركز البداري وتطور الكورنيش

مواد متعلقة

رفع 620 طن قمامة وتمهيد الطرق خلال حملات نظافة بمراكز أسيوط

محافظ أسيوط يلتقي المرشحين للعمل بمركز السيطرة الموحد

الأكثر قراءة

"حماس" تعلن خسائر الاحتلال فى كل محاور التوغل بغزة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

ضربتها بـ سيخ حديدى.. تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة صديقتها فى المطرية

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء