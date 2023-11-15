الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 620 طن قمامة وتمهيد الطرق خلال حملات نظافة بمراكز أسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها؛ للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كل القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وأشار محافظ أسيوط، إلى رفع 620 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 4 مراكز والقرى التابعة لها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة لتيسير الحركة والانتقال على المواطنين.

ووجَّه اللواء عصام سعد، جميع رؤساء المراكز والأحياء، بتكثيف وشن حملات النظافة دوريًا وباستمرار لإعادة الواجهة الحضارية لمحافظة أسيوط.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وديروط وحي شرق حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

رفع 620 طن قمامة

وتم رفع ما يقرب من 620 طن قمامة، بالإضافة إلي تمهيد وتسوية العديد من الطرق والشوارع باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل وذلك خلال حملات.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وعبد اللطيف عبد المنعم رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسؤولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز.

حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتطوير منظومة النظافة انتشار الأمراض والأوبئة وخلق بيئة صحية آمنة وتحسين الخدمات المقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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