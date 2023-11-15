الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-11-2023 الودية والرسمية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب مصر للشباب ضد منتخب ليبيا، ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، والتي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

بالإضافة إلى انطلاق أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

- مباراة غينيا الإستوائية ضد ناميبيا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

- مباراة رواندا ضد زيمبابوي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD.

- مباراة جمهورية الكونغو ضد موريتانيا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

- مباراة إثيوبيا ضد سيراليون: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

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مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

- مباراة المكسيك ضد فنزويلا: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5.

- مباراة أمريكا ضد بوركينا فاسو: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

- مباراة نيوزلندا ضد ألمانيا: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5.

- مباراة فرنسا ضد كوريا الجنوبية: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة

- مباراة منتخب مصر للشباب ضد ليبيا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- منتخب المغرب للشباب ضد الجزائر: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

- مباراة بلجيكا ضد صربيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة منتخب مصر منتخب مصر للشباب بطولة شمال افريقيا كأس العالم 2026 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

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