تقرير: لن يلحق بالديربي أمام النصر.. الدوسري يغيب عن الهلال 3 أسابيع للإصابة

أفادت صحيفة “الرياضية” السعودية بأن سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

واستبعد أمس الدوسري من قائمة الأخضر الذي يستعد لبداية مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال التقرير، أن الدوسري يعاني من إصابتين أولاهما تمزق "درجة ثانية" في كاحل القدم والأخرى تمزق في الركبة من الدرجة الأولى.

وأوضح التقرير، أن سالم سيغيب لمدة تمد إلى شهر مما يعني غيابه عن الديربي أمام النصر في الأول من ديسمبر المقبل.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، خروج سالم الدوسري قائد المنتخب ونادي الهلال السعودي، من معسكر منتخب السعودية الحالي، خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ويأتي ذلك، بسبب إصابة الدوسري، مع فريقه الهلال أمام التعاون، في الجولة الثالثة عشر بدوري روشن للمحترفين.

ويستعد الأخضر السعودي، لافتتاح مشواره في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامته في كلا من (المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا).

البداية الخميس المقبل، عندما يستضيف باكستان في ملعب نادي الفتح، ثم منتخب الأردن الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، في الجولة الثانية من التصفيات.