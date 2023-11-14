الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة الغزل والنسيج تدعو جماهير العمال للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

جانب من مؤتمر رئيس
جانب من مؤتمر رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج

دعا عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن والغزل والنسيج جماهير العمال أن يحتشدوا أيام الانتخابات هم وأسرهم وجميع المواطنين ويعلنوا أمام العالم أجمع بأن عبدالفتاح السيسي هو رئيسهم القادم.
 

دعم ترشح الرئيس السيسي 

 

وأضاف الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج خلال مؤتمر جماهيري بطنطا لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، متسائلا: لماذا يجب أن تختار السيسي؟ «نختار الرئيس السيسي للانجازات التي تحققت في كافة مناحي الحياة من مشروعات العملاقة، وحياة كريمة، و100 مليون صحه، ومشروعات البنيه التحتيه وغيرها الكثير»، مشيرا الي ان الرئيس السيسي وجه بضرورة الحفاظ على القطاع العام وتحديث المصالح والتأكيد على حماية العمال خاصة في صناعة الغزل والنسيج والملابس بالقطاعين العام والخاص.

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رفض تهجير أهالي غزة


وثمن إبراهيم القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضيه العربيه ورفض تهجير أهالي غزة، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها وأفعالها، أعادت للبلاد ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهوما يعلمه العمال جيدا.


وزف رئيس النقابة العامة بشرى لجميع العاملين والموظفين بالقطاع أنه بناء علي خطاب النقابه العامه للشركة القابضه إعتمدت حركة الترقيات المتأخره  دون استثناء لاحد وجاري مخاطبه الشركات التابعه لاتخاذ الإجراءات اللازمه لتنفيذ القرار، موضحًا أن حقوق العمال محفوظه كما هى حتى الذين فى منازلهم الجميع يأخذ حقوقه كاملة، وأضاف عبد الفتاح إبراهيم أن النقابة العامه هي من وضعت روشته إنقاذ الصناعه في عام 2014 في مؤتمرها المنعقد بمقر النقابه العامه بحضور عدد من الوزراء والمعنين.

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تطوير قطاع الغزل والنسيج

 

وأعرب عبد الفتاح إبراهيم، عن حرص الرئيس السيسى على تطور قطاع الغزل والنسيج والجمبع شاهد على ذلك لأنه يعلم جيدا مدى قوته الإقتصادية بين ثائر القطاعات الأخرى الذى كان فى سابق عصره يكستح جميع الصناعات والقطاعات، وكان رقم ١ على المستوى الإقتصادى للدولة، وإن عمال الغزل والنسيج علي العهد مخلصيين داعميين للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الفترة القادمة.

عمال الغزل والنسيج النقابة العامة عبدالفتاح إبراهيم مؤتمر طنطا

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