الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التنمية الفلسطينى: 250 ألف وحدة دُمرت جراء قصف الاحتلال للقطاع

أحمد مجدلاني وزير
أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن 250 ألف وحدة سكنية في غزة دُمرت، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، منها 51 ألفًا دمرت تدميرًا كليًا، لم تعد موجودة، و200 ألف أو أقل قليلًا مدمرة جزئيًا.

ولفت “مجدلاني” خلال مداخلة هاتفية لـ“القاهرة الإخبارية”، إلى أن حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي يُفسر الأعداد الكبيرة من النازحين، سواء إلى مدارس الأونروا أو المدارس الحكومية، أو للمستشفيات والمساجد والكنائس، حيث تجاوز عدد النازحين في غزة جراء اعتداءات الاحـتلال 1.5  مليون، بما يعادل 70% من تعداد القطاع.

وأردف: "نعاني أوضاعًا كارثية في قطاع غزة من حيث تدهور القطاع الصحي وقلة وتلوث المياه وانعدام الأمن الغذائي، أصبحنا في وضع أصبح متعذرًا عليه، خدمات أساسية منقطعة من اليوم الأول".

وأوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية تدفع بتكثيف نزوح الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل من البداية تستهدف البنية التحتية في قطاع غزة، وليس مقاتلي حماس، فالشهداء جميعًا من المدنيين.

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