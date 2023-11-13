الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وفد الشركة المتحدة يطمئن على 60 مصابا فلسطينيا بمستشفى العريش

وفد الشركة المتحدة
وفد الشركة المتحدة يزور المصابين

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من شمال سيناء، إن وفدا من الإعلاميين من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم الإثنين، للزيارة والاطمئنان على نحو 60 من المصابين القادمين من غزة للعلاج في مصر.

وأشار مراسل "إكسترا نيوز"، إلي أن الشركة المتحدة قدمت بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، قافلة تضم 6 شاحنات مساعدة. 

وتقدم وفد الشركة المتحدة إلى شمال سيناء، أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة منهم المنتج تامر مرسي والمنتج محمد السعدي وعدد من الإعلاميين منهم الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويوسف الحسني وعدد آخر من الإعلاميين.

مطارالعريش شمال سيناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مستشفى العريش العام مؤسسة حياة كريمة

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