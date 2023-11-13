الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة ينعى مصور قناة القاهرة الإخبارية فى غزة

نعى المهندس عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مصور قناة القاهرة الإخبارية الذي استشهد اليوم برصاص قوات الاحتلال في غزة.

وطالب "الفقي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي للشركة المتحدة والتحالف الوطني لدعم الأشقاء في غزة أمام معبر رفح، اليوم، الدعاء بالشفاء العاجل لمصاب آخر من طاقم القناة.

تسهيل واستقبال زيارة وفد مجلس إدارة وإعلامي الشركة المتحدة

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عقدت مؤتمرا صحفيا لدعم الأشقاء في غزة، أمام معبر رفح.

ووجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باسم كل العاملين فيها، التحية والشكر إلى القوات المسلحة المصرية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، لتسهيل وتأمين واستقبال زيارة وفد مجلس إدارة وإعلامي الشركة المتحدة، في العريش ورفح اليوم، للاطمئنان على المصابين والجرحي من الشعب الفلسطيني الشقيق، الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية.