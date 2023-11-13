الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض الجهود المصرية المبذولة لإغاثة الشعب الفلسطيني

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن عدد كبير من السيارات الإغائة قطعوا الطريق إلى غزة، وذلك من أجل ضخ الأدوات الأساسية الطبية في المستشفيات مع مد المواطنين بالطعام مياة الشرب النظيفة، مشيرًا أن هناك عدد كبير من السيارات المحملة بالمساعدات الإنسانية مازالت عند معبر رفح نتيجة تعسف الجانب الإسرائيلي في دخول تلك المساعدات للجانب الفلسطيني.

الجهود المصرية 

وأكد الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن اليوم خرج وفد من إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في حملة تفقديه لمصابين فلسطين المتواجدين في مستشفى العريش، وذلك من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية وجودة الخدمة المقدمة لهم.

وأضاف في حديثه، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تجهيز قافلة طبية في ٣٦ ساعة فقط من أجل نجدة الشعب الفلسطيني سريعًا عند إتاحة الفرصة لذلك.


وأوضح، أن القطاع الصحي المصري يسير على قدم وساق لنجدة الشعب الفلسطيني القادم من معبر رفح لتلقي العلاج في الدولة المصرية، حيث قامت سيارات الإسعاف المصرية سريعًا بنقل المصابين إلى مستشفيات سيناء المخصصة للاستقبال من أجل تقديم الخدمة الصحية لهم بشكل كامل سريعًا.

تدني الوضع الصحي بفلسطين 


وتابع: "الوضع الصحي في غزة متدهور بصورة كبيرة، حيث يقوم الاحتلال باستهداف كافة مستشفيات القطاع، كما يقوم الاحتلال بفصل الكهرباء ووقف إمداد الوقود عن هذه المستشفيات، وبالتالي مستشفيات غزة يمكن أن يقال عنها أنها خرجت بالكامل عن الخدمة".

مراسل اكسترا نيوز عوض الغنام اكسترا نيوز الحرب بفلسطين المساعدات الإنسانية لفلسطين

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