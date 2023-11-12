مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح: انقطاع تام للاتصالات والإنترنت في غزة

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استقبلت، اليوم الأحد، 76 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري، في إطار الجهود التي تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار وعدوان إسرائيلي مستمر.

وأوضح الغنام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، أن الشاحنات التي تم تسليمها تحتوي على مواد غذائية وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، مشيرًا إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، يوم 21 أكتوبر الماضي، بلغ 980 شاحنة، بمتوسط 42 شاحنة في اليوم الواحد.

وأضاف الغنام، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح، حتى اليوم، بإدخال الوقود إلى قطاع غزة، ما يهدد بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتعطيل عمل المستشفيات والمراكز الصحية، التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.

ونقل مراسل "إكسترا نيوز" عن وزير الاتصالات الفلسطيني تحذيره من انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تام عن قطاع غزة، يوم الخميس المقبل، بسبب نفاذ الوقود، ما سيؤثر على تواصل الفلسطينيين مع بعضهم ومع العالم الخارجي، وعلى نقل الأخبار والصور عن الوضع الإنساني المأساوي في القطاع.

وأشار الغنام، إلى أن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة أعلن منذ قليل بأن المستشفى خرج تماما من الخدمة، وتحول إلى مقبرة للمرضى، فيما دعت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان لها، إلى وقف الهجمات على كل المستشفيات، وتوفير ممر آمن لمن يرغبون في الخروج من هذه الأماكن.