الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح: انقطاع تام للاتصالات والإنترنت في غزة

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استقبلت، اليوم الأحد، 76 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري، في إطار الجهود التي تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار وعدوان إسرائيلي مستمر.

وأوضح الغنام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، أن الشاحنات التي تم تسليمها تحتوي على مواد غذائية وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، مشيرًا إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، يوم 21 أكتوبر الماضي، بلغ 980 شاحنة، بمتوسط 42 شاحنة في اليوم الواحد.

وأضاف الغنام، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح، حتى اليوم، بإدخال الوقود إلى قطاع غزة، ما يهدد بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتعطيل عمل المستشفيات والمراكز الصحية، التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.

ونقل مراسل "إكسترا نيوز" عن وزير الاتصالات الفلسطيني تحذيره من انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تام عن قطاع غزة، يوم الخميس المقبل، بسبب نفاذ الوقود، ما سيؤثر على تواصل الفلسطينيين مع بعضهم ومع العالم الخارجي، وعلى نقل الأخبار والصور عن الوضع الإنساني المأساوي في القطاع.

وأشار الغنام، إلى أن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة أعلن منذ قليل بأن المستشفى خرج تماما من الخدمة، وتحول إلى مقبرة للمرضى، فيما دعت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان لها، إلى وقف الهجمات على كل المستشفيات، وتوفير ممر آمن لمن يرغبون في الخروج من هذه الأماكن.

الهلال الأحمر الفلسطيني المساعدات الإنسانية قطاع غزة عدوان إسرائيلي العدوان الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي الوقود الاتصالات والإنترنت مستشفى الشفاء

الأكثر قراءة

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى: خروج 21 مستشفى من الخدمة من أصل 35

إخماد حريق شب داخل فيلا بالريف الأوروبي

غدا.. آخر حوار للفنانة سلوى عثمان مع والدها قبل أيام من وفاته على "الحياة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل