الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأكاديمية العربية للعلوم توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مذكرة تفاهم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن التعاون فى مجال الاستشارات الفنية لمشروعات الهيئة والتدريب الفني.

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وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية ستعمل على تقديم جميع الخبرات الفنية للهيئة لتنفيذ المشروعات اللوجيستية بمجال النقل .

وذكر عبدالغفار، أن الأكاديمية إحدى بيوت الخبرة العربية في المجالات العلمية لإعداد الكوادر المؤهلة في العلوم المختلفة.

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ولفت إلى أن الأكاديمية تقوم بدور رائد فى تقديم خدماتها المتميزة من خلال مواكبتها المستمرة للإيقاع العالمى السريع فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والاستشارات ومنح الدرجات العلمية بالتنسيق مع الجامعات والمجالس العلمية.

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من جانبه، أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة ذات طبيعة خاصة لها، تتضمن الولاية و سلطات تنفيذية وتنظيمية على المنطقة الإقتصادية لقناة السويس وفقا لقانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002 وتعديله، والتي تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس والأراضي المحيطة بها .

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وذكر جمال الدين أن الهيئة تستهدف تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، وخلق فرص عمل، وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، ومركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى تزويد المستثمرين بمجمعات صناعية لسلسلة التوريد ذات القيمة المضافة ذات المستوي العالمي.

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وأوضح أنه فى إطار التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فقد تم الاتفاق على وضع بنود هذه المذكرة للتفاهم ولتيسير التعاون وتنسيق الجهود بين الطرفين وذلك في التعاون فى مجال الإستشارات الفنية للمشروعات الجاري تنفيذها بالهيئة الاقتصادية، بجانب التعاون بمجال تدريب العاملين فى الهيئة.

وزير النقل وزارة النقل كامل الوزير الفريق الاكاديمية

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