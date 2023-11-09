الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير النقل يلتقي أهالي كفر العلو بحلوان لتوفيق أوضاعهم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل بأهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان؛ لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم.

جاء ذلك بحضور علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين وعبدالنعيم حماد والنائب نادر الخبيري وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة، وذلك في مستهل جولة قام بها وزير النقل بمسار مشروع الخط الاول من القطار الكهربائي السريع في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة.

في بداية اللقاء، وجه وزير النقل الشكر لأهالى كفر العلو ونواب حلوان على حُسن الاستقبال والترحاب وعلى تفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل لاتمامه، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي أنه لا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها وعلى الحكومة أن تعوض كل متضرر التعويض المناسب، لافتًا إلى أن ذلك ما حدث في جميع المشروعات الخاصة بالوزارة.

وأكد وزير النقل للأهالي أن حضوره اليهم اليوم لكي يجلس معهم ويستمع لهم قائلًا:"إحنا جايين النهاردة نقعد مع أهالينا ونشوف إيه مشاكلهم"، مضيفًا أننا حريصون على تعويض الجميع بالتعويض المناسب سواء تعويض مالي او بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهله ليعيشوا بها حياة ادمية امنه لهم ولاسرهم مؤكدًا لهم "انا فلاح زيكم وعارف قيمة الأرض أو البيت" والدولة حريصة جدًا على تحسين حياة المواطنين والجميع يعلم ما تقوم به الدولة من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهذا هو نهج الدولة.

وأضاف الوزير موجهًا حديثه للأهالي ان وزارة النقل في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيدًا ايسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها وان دراسات مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع تحتم علينا اختيار هذا المسار وان الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الافضل واختيار المكتب الاستشاري للمشروع.

وفي رد للوزير على أحد الاهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحده سكنية حيث إنه يسكن هو واولادة في نفس البيت المكون من اربع شقق سكنية، أوضح له الوزير ان كل شقه يقابلها شقه بديلة كتعويض وليس شقه واحده لاجمالي المبنى المملوك له واذا كان القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له، وفي رد على سيدة أخرى من الاهالي التي اوضحت ان منزلها قد تضرر من اعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الاضرار رغم انه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضه مع المسار، وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه واعادته افضل مما كان على نفقة المشروع مضيفًا للسيدة اذا كنتي ترغبي في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة واذا كنتي تريدي التنازل عنه واستلام وحدة سكنية اخرى بدلًا عنه سنخصص لكي وحدة سكنية.

وخلال حديثهم وجه الاهالي رغبتهم للوزير مطالبينه بنقل شكرهم وتحيتهم لفخامة الرئيس السيسي مؤكدين ان بحضور الوزير والمحافظ اليوم لهم انهم ايقنوا ان الدولة معنا وليست ضدنا وليست ببعيدة عن المواطنين بل هي معهم وتسمعهم وتتجاوب معهم لحل مشاكلهم ووجهوا الشكر لوزير النقل قائلين له إن كلامه اليوم معهم رد على كل تساؤلاتهم قبل ان يسألوها وبدد مخاوفهم.

وقبل نهاية اللقاء، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فورًا لاستلام المستندات من الاهالي الداله على ملكية الاراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من اعداد جداول التعويضات سواء مالية او بوحدات سكنية بديلة حتى يتم انهاء الامر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة مضيفًا ان لا يقتصر الامر على ذلك بل لابد ان تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها في عملية انتقالهم الى سكنهم الجديد.

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل الفريق كامل الوزير كامل الوزير القطار الكهربائي وزير النقل

مواد متعلقة

وزير النقل: إشادة عربية بمعرضنا الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سقط من الطابق الخامس.. كواليس وفاة مهندس بمول سيتي ستارز (فيديوجراف)

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

عبقري في 6 ابتدائي.. الطالب يحيى يلتحق بكلية العلوم لنبوغه المبكر (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس