وزير النقل يلتقي أهالي كفر العلو بحلوان لتوفيق أوضاعهم

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل بأهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان؛ لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم.

جاء ذلك بحضور علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين وعبدالنعيم حماد والنائب نادر الخبيري وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة، وذلك في مستهل جولة قام بها وزير النقل بمسار مشروع الخط الاول من القطار الكهربائي السريع في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة.

في بداية اللقاء، وجه وزير النقل الشكر لأهالى كفر العلو ونواب حلوان على حُسن الاستقبال والترحاب وعلى تفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل لاتمامه، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي أنه لا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها وعلى الحكومة أن تعوض كل متضرر التعويض المناسب، لافتًا إلى أن ذلك ما حدث في جميع المشروعات الخاصة بالوزارة.

وأكد وزير النقل للأهالي أن حضوره اليهم اليوم لكي يجلس معهم ويستمع لهم قائلًا:"إحنا جايين النهاردة نقعد مع أهالينا ونشوف إيه مشاكلهم"، مضيفًا أننا حريصون على تعويض الجميع بالتعويض المناسب سواء تعويض مالي او بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهله ليعيشوا بها حياة ادمية امنه لهم ولاسرهم مؤكدًا لهم "انا فلاح زيكم وعارف قيمة الأرض أو البيت" والدولة حريصة جدًا على تحسين حياة المواطنين والجميع يعلم ما تقوم به الدولة من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهذا هو نهج الدولة.

وأضاف الوزير موجهًا حديثه للأهالي ان وزارة النقل في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيدًا ايسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها وان دراسات مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع تحتم علينا اختيار هذا المسار وان الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الافضل واختيار المكتب الاستشاري للمشروع.

وفي رد للوزير على أحد الاهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحده سكنية حيث إنه يسكن هو واولادة في نفس البيت المكون من اربع شقق سكنية، أوضح له الوزير ان كل شقه يقابلها شقه بديلة كتعويض وليس شقه واحده لاجمالي المبنى المملوك له واذا كان القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له، وفي رد على سيدة أخرى من الاهالي التي اوضحت ان منزلها قد تضرر من اعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الاضرار رغم انه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضه مع المسار، وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه واعادته افضل مما كان على نفقة المشروع مضيفًا للسيدة اذا كنتي ترغبي في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة واذا كنتي تريدي التنازل عنه واستلام وحدة سكنية اخرى بدلًا عنه سنخصص لكي وحدة سكنية.

وخلال حديثهم وجه الاهالي رغبتهم للوزير مطالبينه بنقل شكرهم وتحيتهم لفخامة الرئيس السيسي مؤكدين ان بحضور الوزير والمحافظ اليوم لهم انهم ايقنوا ان الدولة معنا وليست ضدنا وليست ببعيدة عن المواطنين بل هي معهم وتسمعهم وتتجاوب معهم لحل مشاكلهم ووجهوا الشكر لوزير النقل قائلين له إن كلامه اليوم معهم رد على كل تساؤلاتهم قبل ان يسألوها وبدد مخاوفهم.

وقبل نهاية اللقاء، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فورًا لاستلام المستندات من الاهالي الداله على ملكية الاراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من اعداد جداول التعويضات سواء مالية او بوحدات سكنية بديلة حتى يتم انهاء الامر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة مضيفًا ان لا يقتصر الامر على ذلك بل لابد ان تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها في عملية انتقالهم الى سكنهم الجديد.