"النقل" تنشر تصويرا جويا للمرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي (فيديو)

نشرت وزارة النقل اليوم تصويرًا جويًا للمرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وحول الطرق وعمليات التطوير.

ويرصد “الدستور” الطرق التي يتم تطويرها وكذلك تنفيذ التوسعة، حيث يبلغ تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم وبتكلفة 10.4 مليارات جنيه، وذلك لأن شبكات النقل تعد هي العصب الرئيس الذي تقوم عليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها تنمية قطاع الطرق، حيث وضعت الدولة المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية.

وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها، والعمل على رفع كفاءتها، مع الأخذ في الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضاري للدولة، وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات، مما انعكس إيجابيًا على معدلات التنمية العمرانية في تلك المحافظات، كما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبنية التحتية

وقد انعكس ذلك على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبنية التحتية والنقل والطرق، وتتمثل المؤشرات في الآتي: احتلت مصر في مؤشر جودة الطرق المركز الثامن عشر عام 2021 مقابل المركز 118 عام 2015، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرف

مشروعات الطرق التى تقوم بها وزارة النقل

تطويــر وازدواج طريــق الصعيــد الصحــراوي الغربــي فــي المســافة مــن القاهــرة حتــى القوصيــة بطــول 290 كــم وبتكلفــة 10.4 مليــارات جنيــه

تطويــر وازدواج طريــق ( اأســيوط / ســوهاج) شــرق النيــل بطــول 145 كــم ووصالتــه بتكلفــة 1.35 مليــار جنيــه.

تطويـــر وازدواج طريـــق (ســـفاجا / مرســـى علـــم) بطـــول 200 كـــم وتكلفة 1.7 مليار جنيه.

تطويـــر وازدواج (طريـــق 6 أكتوبـــر / الواحـــات) بطـــول 283 كـــم وتكلفة 2.2 مليار جنيه.

تطويـــر وازدواج (طريـــق قنـــا / الاقصـــر الصحـــراوي الشـــرقي) بطـــول 108 كــم وتكلفــة مليــار جنيــه.

تطويـــر وتوســـعة الطريـــق الدائـــري حـــول القاهـــرة الكبـــرى (المرحلة األولى بطول 76 كم وتكلفة 11.2 مليار جنيه)

تطويـــر طريـــق المعاهـــدة الســـويس / اإلســـماعيلية (بطـــول 80 كـــم وتكلفـــة 2.2 مليـــار جنيـــه).

ازدواج طريـق المنصـورة / دميـاط الشـرقي ( المرحلـة الثانيـة مـن محـور طلخـا حتـى محـور شـربين بطـول 12 كـم وتكلفـة 600 مليـون جنيـه).

يهـدف إنشـاء محـاور النيـل إلـى ربـط شـبكة الطـرق شـرق وغـرب النيـل

محـاور النيـل: يهـدف إنشـاء محـاور النيـل إلـى ربـط شـبكة الطـرق شـرق وغـرب النيـل مـن خـلال إنشـاء محـور عرضـي تنمـوي متكامـل وليـس مجـرد كوبـري فقـط لعبـور النيـل، وتقليـل المسـافات البينيـة بيـن المحـاور إلـى 25 كـم. بمـا يسـهم فـي خطـة التنميـة الشـاملة لقطاعـات الدولـة المختلفـة (صناعيـة - زراعيـة - سـياحية - عمرانيـة - تجاريـة)، وخفـض معـدلات الحـوادث وتقليـل زمـن الرحلات وتوفيـر اسـتهالك الوقـود.

تطويـر الطـرق المحليـة داخـل المحافظـات

- تطويـر الطـرق المحليـة داخـل المحافظـات: ذلـك فـي إطـار اهتمـام الدولـة بتطويـر ورفـع كفـاءة الطـرق المحلية داخـل المحافظات وعـدم الاقتصار على شـبكة الطـرق الحـرة والسـريعة والرئيسـة؛ بهـدف تحسـين مسـتوى جـودة الطـرق الداخليـة وتسـهيل حركـة تنقـل المواطنيـن.

وقـد تـم التخطيـط لرفـع كفـاءة 125 ألـف كـم علـى مسـتوى الجمهوريـة، تـم إنجـاز 36 ألـف كـم منهـا.

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