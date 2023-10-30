خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ البرية والجافة

يظــل التنافــس حــول الممــرات التجاريــة العالميــة جــزء أساسيا مــن التنافس الدولــي متعـدد الابعــاد والاوجــه خــلال الفترة الراهنة ولا ذلــك نفذت الدولــة العديـــد مـــن المشـروعات الإقليميـة و الدوليـــة لتعزيـــز موقـــع مصـــر علـــى خريطـــة التجـــارة الدوليـــة وتحويلهـــا إلـــى مركـــز للتجـــارة الدوليـــة، وإكســـاب الـقــدرات المصريـــة ميـزات تنافســـية تجعلهـــا غيـــر قابلـــة لالســـتعاضة عنهـــا.

وشملت هـذه الجهـود مظاهـر متعـددة، مـن حيـث تطوير الموانئ المصرية خاصة تطوير الموانئ البرية والجافة لتكـــون قـادرة علـى الأســـهام فـــي منظومــة التجـــارة الدوليـــة، فضـــل عـــن تعميـــق الارتبـــاط المصـــري بعمقهـــا الإقليمــى.

الموانئ البرية والجافة وربطها لعضها ببعض

تطويــر كافة الموانــئ يتــم بالتــوازي مــع عمليــة ربــط كافة الموانــئ بعضهــا ببعـض بوسـائل اتصـال حديثـة وسـريعة، سـواء مـن خـلال شـبكة طـرق ومحـاور وكبـاري، أو مـن خـلال شـبكة السـكك الحديديـة، أو مـن خـلال الموانـئ الجافـة.

فأحــد أهــداف إنشــاء الموانــئ الجافــة هــو تقليــل مــدة وجــود الســفن الحاملــة للبضائـــع داخـــل الموانـــئ، ليصبـــح المينــاء البحـــري مينـــاء عبـــور فقـــط، ويكـــون المينــاء الجـاف مينــاء وصــول نهائـي.

وذلك حتى يكــون ملحقــا بالموانئ الجافــة منطقــة لوجســـتية يتـــم فيهـــا عمليـــات التعبئـــة والتغليـــف والتصنيـــع والتوزيـــع علـــى المناطـق الصناعيـة المجـاورة، ممـا يقلـل الفاقـد مـن البضائـع ويسـرع عمليـة تــداول البضائــع ممــا ينعكــس علــى ســعر المنتــج النهائــي.

7 موانئ برية يتم تطويرها

أمــا عــن مشــروعات الموانــئ البريــة والجافــة والمناطــق اللوجســتية فوزارة النقل تقوم بتطوير7موانـــئ بريـــة هى (مينـــاء أرقيـــن البـــرى، مينـــاء قســـطل البـــرى، مينـــاء رأس حدربـــة البـــرى، مينـــاء الســـلوم البـــرى، مينـــاء طابـــا البـــرى، مينـــاء العوجـــة البـــرى، مينـــاء رفـح).

وتـم إعـداد مخطـط شـامل لإنشـاء عـدد 15 مينـاء جاف ومركـز لوجسـتيا علــى مســتوى الجمهوريــة فــي: الســادس مــن أكتوبــر – العاشــر مــن رمضــان – الســـادات – بـــرج العـــرب الجديـــدة – دميـــاط الجديـــدة – الفيـــوم الجديـــدة – بنــي ســويف ) كــوم أبــو راضــي ( ســوهاج الجديــدة – وادي كركــر – توشــكي – أبــو ســمبل – قســطل – أرقيــن – الطــور – والســلوم، تســتوعب 6 مالييــن حاويــة مكافئــة ســنويا وتــم ميكنــة 3 موانــئ وهــى مينــاء(قســطل وارقيــن وطابــا) بتكلفــة 20 مليــون جنيــه.

زيادة 58% في ميزانية عملية التطوير

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وافقت على موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والبحرية بزيارة قدرها ٦٦٦مليون جنيه عن السنة الماضية بزيارة قدرها 58% وذلك لعملية التطوير الشامل الذى لا يقل أهمية عن الموانئ البحرية.

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