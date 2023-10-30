الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الطرق والكبارى: فتح طريق "شرم الشيخ- دهب" أمام حركة السير

الطرق والكباري: فتح
الطرق والكباري: فتح طريق "شرم الشيخ - دهب

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم فتح طريق شرم الشيخ/ دهب لحركة السير بدءًا من أمس الأحد، كما تم عمل تحويلات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء كالتالي:
- تحويل الاتجاه من شرم الشيخ إلى دهب من كم ٢٣ إلى كم ٤٠ في الاتجاه المعاكس.
- تحويل الاتجاه من دهب إلى شرم الشيخ من كم ٦٠ إلى كم ٥٣ في الاتجاه المعاكس، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة حركة السير بالطريق. كما أشارت الهيئة إلى أن باقي المسافات من الطريق تعمل بصورة جيدة.

غلق طريق "شرم الشيخ /دهب"

جدير بالذكر أنه كان قد تم غلق طريق (شرم الشيخ /دهب) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب الساعة 16.15 عصر أمس الأحد في الاتجاهين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

بيان من الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن حدوث سيول على طريق (شرم الشيخ /دهب)

وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري أعلنت، في بيان صادر عنها مساء أمس، أنه نظرًا لحدوث سيول على طريق (شرم الشيخ/ دهب) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب، فقد تم غلق الطريق الساعة 16.15 في الاتجاهين في هذه المسافة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لحين انتهاء السيل للحفاظ على أرواح المواطنين، كما قامت الهيئة بدفع طاقم من المهندسين والمعدات لرفع الإطماءات من على جانبي الطريق في هذه المسافة.

طرق الطرق و الكباري وزارة النقل رؤوف عبيد

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