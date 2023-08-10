الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة النقل تواصل أعمال المرحلة الثانية للطريق الدائري

وزارة النقل
وزارة النقل

تواصل وزارة النقل أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورًا بكوبري الوراق، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي، ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه.

كما يتم تنفيذ أعمال الصيانة الجسيمة واستعجال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبري (9 د)، الذي يبلغ طوله 3 كم، بواقع أربع حارات مرورية لكل اتجاه في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين.

وجار حاليًا تكثيف الأعمال لنهوها في التوقيتات المحددة، بالإضافة إلى قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية/ المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

ويتم تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري بالإضافة إلى أعمال تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كيلو متر، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعد من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

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