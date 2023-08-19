السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: حجم التطوير فى وزارة النقل بلغ 2 تريليون جنيه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم التطوير والتجديد في وزارة النقل بلغ 2 تريليون جنيه، أي ألفي مليار.

جاء ذلك خلال رده على سؤال المهندسة عنان إيهاب حسان، من وزارة النقل الهيئة القومية للأنفاق، عن إمكانية تطبيق نظام أو برنامج وعي متكامل للشباب لتغيير سلوكيات المواطن تجاه ممتلكات الدولة التي هي بالأساس ممتلكاته.

الرئيس السيسي: جودة وسائل النقل تحسن الذوق العام

وقال الرئيس السيسي: "كل حاجة ممكن طبعًا، لكن من ضمن الأمور التي تساهم في تغيير الذوق العام للناس، هو جودة الوسيلة، لما أشوف مترو جميل ومحطة جميلة، ولما نشوف الفرق بين القطر الموجود حاليًا، واللي كان موجود من 10 سنين، إحنا جددنا كل حاجة، وزارة النقل أخذت 2 تريليون جنيه، أي ألفي مليار". 

السيسي الرئيس السيسي النقل

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