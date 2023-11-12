الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"النقل" تنشر تصويرا جويا لمشروع تطوير ميناء العين السخنة (فيديو)

ميناء العين السخنة
ميناء العين السخنة

نشرت اليوم وزارة النقل تصويرا جويا لمشروع تطوير ميناء العين السخنة، ويشار إلى أن تطوير ميناء السخنة يعد أحد أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر بتكلفة 50 مليار جنيه ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر الآن.

وميناء السخنة بدأ العمل به عام 1999 حتى عام 2007 ليكون المنفذ الرئيسي للدولة المصرية على البحر الأحمر، ويكون الميناء المحوري الرئيسي لمشروعات محور قناة السويس.

وفي هذا السياق، تقوم الدولة بعدد من المشروعات داخل الموانئ سواء بالتطوير، حيث يتم استكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء.

أعمال التطوير الجارية في موانئ البحر الأحمر تتمثل في: 

- إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 مترا، إضافة إلى إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 ملايين متر مربع، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها

- إنشـــاء مناطـــق تجاريـــة ولوجســـتية بمســـاحة (5.3 كـــم2) تخدمهـــا شـــبكة مـــن خطـــوط الســـكك الحديديـــة بطـــول (33 كـــم) متصلـــة بالقطـــار الكهربائـــي الســريع الســخنة/ العلميــن /مرســى مطــروح، لتســتخدم فــي نقــل البضائــع، ً خصوصــا الحاويــات علــى هــذا الخــط إلــى كافــة أنحــاء الجمهوريــة وإلــى مينــاء اإلســـكندرية علـــى البحـــر المتوســـط. شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني 6 حارات.


- إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 ً متر وبوجــه عــام، تعمــل الدولــة علــى تطويــر الموانــئ، وتحويلهــا إلــى ”موانــئ خضــراء“ تراعــي البعــد البيئــي باســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة، وتطبــق تكنولوجيـا تقلـل مـن نسـب التلـوث؛ لتحسـين األداء البيئـي وإنهـاء أي آثـار بيئيـة خطيــرة. 


خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا

يذكر أن الحكومة اعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا، تم تنفيذ البعض ويتم تنفيذ البعض الآخر بإجمالـي تكلفة 129 مليـار جنيـه، ويشـمل تطويـر الموانـئ المصريـة إنشاء أرصفـة جديـدة بإجمالـي أطـوال 35 كـم، وبأعمـاق تتـراوح مـن 15 إلـى 18 متـرًا، فيسـتهدف وصـول إجمالـي أطـوال الأرصفـة فـي الموانـئ البحريـة المصريـة إلـى 73 كـم.


وكذا إنشـاء حواجـز أمـواج بإجمالـي أطـوال 15 كـم، ويسـتهدف تعميـق الممـرات المالحيـة لتسـتوعب الموانئ  185 مليـون طـن سـنويًا، وأن تسـتوعب 22 مليـون حاويـة بـدلًا مـن 12 مليـون حاويـة مكافئـة سـنويًا.


وتتضمـن اسـتراتيجية الموانئ الجديـدة أيضًا خططًا لتحسـين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيـا أفضـل لتحسـين البنية التحتيـة، وجعل الخدمات اللوجسـتية عاملًا مهمًا. 

وسـاعدت الحلـول التكنولوجيـة فـي خفـض زمـن الإفـراج الجمركـي إلـى 50% وفقـًا لدراسـة تـم إجراؤها بالتعـاون مع البنـك الدولي.

اقرا ايضا: وزير النقل: ميناء السخنة المنفذ الرئيسى للدولة على البحر الأحمر

 

وزارة النقل الدولة المواني البحر الاحمر الحكومة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أسعار البصل اليوم الأحد 12-11-2023 في سوق العبور للجملة

"أبويا ولا خالي؟".. فتاة تكتشف تزويرًا في أوراق نسبها بعد 16 عامًا

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

"المالية": نجحنا فى تدبير نصف مليار دولار تمويلًا تنمويًا جديدًا للمشروعات الصحية والتعليمية

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دوري في القوافل الإغاثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب