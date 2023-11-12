"النقل" تنشر تصويرا جويا لمشروع تطوير ميناء العين السخنة (فيديو)

نشرت اليوم وزارة النقل تصويرا جويا لمشروع تطوير ميناء العين السخنة، ويشار إلى أن تطوير ميناء السخنة يعد أحد أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر بتكلفة 50 مليار جنيه ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر الآن.

وميناء السخنة بدأ العمل به عام 1999 حتى عام 2007 ليكون المنفذ الرئيسي للدولة المصرية على البحر الأحمر، ويكون الميناء المحوري الرئيسي لمشروعات محور قناة السويس.

وفي هذا السياق، تقوم الدولة بعدد من المشروعات داخل الموانئ سواء بالتطوير، حيث يتم استكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء.

أعمال التطوير الجارية في موانئ البحر الأحمر تتمثل في:

- إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 مترا، إضافة إلى إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 ملايين متر مربع، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها

- إنشـــاء مناطـــق تجاريـــة ولوجســـتية بمســـاحة (5.3 كـــم2) تخدمهـــا شـــبكة مـــن خطـــوط الســـكك الحديديـــة بطـــول (33 كـــم) متصلـــة بالقطـــار الكهربائـــي الســريع الســخنة/ العلميــن /مرســى مطــروح، لتســتخدم فــي نقــل البضائــع، ً خصوصــا الحاويــات علــى هــذا الخــط إلــى كافــة أنحــاء الجمهوريــة وإلــى مينــاء اإلســـكندرية علـــى البحـــر المتوســـط. شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني 6 حارات.



- إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 ً متر وبوجــه عــام، تعمــل الدولــة علــى تطويــر الموانــئ، وتحويلهــا إلــى ”موانــئ خضــراء“ تراعــي البعــد البيئــي باســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة، وتطبــق تكنولوجيـا تقلـل مـن نسـب التلـوث؛ لتحسـين األداء البيئـي وإنهـاء أي آثـار بيئيـة خطيــرة.



خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا

يذكر أن الحكومة اعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا، تم تنفيذ البعض ويتم تنفيذ البعض الآخر بإجمالـي تكلفة 129 مليـار جنيـه، ويشـمل تطويـر الموانـئ المصريـة إنشاء أرصفـة جديـدة بإجمالـي أطـوال 35 كـم، وبأعمـاق تتـراوح مـن 15 إلـى 18 متـرًا، فيسـتهدف وصـول إجمالـي أطـوال الأرصفـة فـي الموانـئ البحريـة المصريـة إلـى 73 كـم.



وكذا إنشـاء حواجـز أمـواج بإجمالـي أطـوال 15 كـم، ويسـتهدف تعميـق الممـرات المالحيـة لتسـتوعب الموانئ 185 مليـون طـن سـنويًا، وأن تسـتوعب 22 مليـون حاويـة بـدلًا مـن 12 مليـون حاويـة مكافئـة سـنويًا.



وتتضمـن اسـتراتيجية الموانئ الجديـدة أيضًا خططًا لتحسـين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيـا أفضـل لتحسـين البنية التحتيـة، وجعل الخدمات اللوجسـتية عاملًا مهمًا.

وسـاعدت الحلـول التكنولوجيـة فـي خفـض زمـن الإفـراج الجمركـي إلـى 50% وفقـًا لدراسـة تـم إجراؤها بالتعـاون مع البنـك الدولي.