الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير النقل: ميناء السخنة المنفذ الرئيسى للدولة على البحر الأحمر

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال  الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء السخنة بدأ العمل به عام 1999 حتى عام 2007 ليكون المنفذ الرئيسي للدولة المصرية على البحر الأحمر، ويكون الميناء المحوري الرئيسي لمشروعات محور قناة السويس.

 

وأضاف الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أنه في عام 2007 لم تتخط الطاقة الاستيعابية للميناء 350 ألف حاوية سنويًا ولم تزد الأرصفة عن 2 كم حتى عام 2014.

 

وأوضح وزير النقل، أنه خلال الفترة من 2014 حتى 2021 تم إنشاء 3 كم أرصفة لتصل أطوال الأرصفة إلى 5 كم، ووصلت الطاقة الاستيعابية للميناء إلى مليون حاوية، وفي أبريل 2021 وجه الرئيس السيسي بتطوير ميناء السخنة حتى يكون ميناء عملاق، وأحد مكونات الممرات اللوجيستية في إطار خطط الحزام والطريق.

 

وتابع: تم التوجيه بإنشاء 18 كم أرصفة بحلول 2025، بعمق 18 مترًا، و29 كم مساحة الميناء، حيث تم الانتهاء من 6 كم أرصفة حتى الآن.

الفريق كامل الوزير وزير النقل ميناء السخنة مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والانجاز الرئيس السيسي

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