كامل الوزير: 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل خلال 9 سنوات

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أبرز إنجازات الدولة المصرية فى قطاعات النقل المختلفة خلال 9 سنوات، منذ 2014 وحتى 2023.

وكشف وزير النقل خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أنه تم تخصيص مبلغ 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل من 2014 حتى عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليونات جنيه في عام 2030.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.