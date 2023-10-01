الأحد 01 أكتوبر 2023
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كامل الوزير: 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل خلال 9 سنوات

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أبرز إنجازات الدولة المصرية فى قطاعات النقل المختلفة خلال 9 سنوات، منذ 2014 وحتى 2023.

 وكشف وزير النقل خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أنه تم تخصيص مبلغ 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل من 2014 حتى عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليونات جنيه في عام 2030. 

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

وزير النقل الدولة إنجازات 9سنوات قطاعات النقل مؤتمر حكاية وطن وزير الإسكان

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