وزير النقل يوجه بالاستفادة من المنتج المحلي واستخدام الخامات المصرية في كل الصناعات

وجَّه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالاستفادة من المنتج المحلي في مشروعات وزارة النقل، موجهًا بدراسة تصنيع بوابات التذاكر بمحطات المترو محليًا، من خلال عمل شراكات مع المصانع العالمية لتوفيرها في مصر، مع اختيار الشكل والجودة والسعر الأنسب.

وتفقد الوزير نماذج للكراسي المقرر استخدامها في قطارات الدرجة الأولى والثانية، موجهًا باستخدام النوعيات المصنعة محليًا، مع الحرص على الجودة وراحة الراكب.

وأكد الوزير، حرصه على استخدام الخامات المصرية في كل الصناعات، مع تفضيل المنتج المصري عن غيره خاصة أن الدولة تعمل على توطين الصناعات ومنع الاستيراد، مع العمل على دعم فكرة مشاركة الشركات العالمية للتصنيع المحلي.

وانطلقت، الأحد الماضي، 5 نوفمبر فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من (5) إلى (8) نوفمبر 2023 تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

جولة وزير النقل

جولة وزير النقل

جولة وزير النقل

جولة وزير النقل

جولة وزير النقل

جولة وزير النقل

جولة وزير النقل