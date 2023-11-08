الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير النقل يوجه بالاستفادة من المنتج المحلي واستخدام الخامات المصرية في كل الصناعات

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

وجَّه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالاستفادة من المنتج المحلي في مشروعات وزارة النقل، موجهًا بدراسة تصنيع بوابات التذاكر بمحطات المترو محليًا، من خلال عمل شراكات مع المصانع العالمية لتوفيرها في مصر، مع اختيار الشكل والجودة والسعر الأنسب.

وتفقد الوزير نماذج للكراسي المقرر استخدامها في قطارات الدرجة الأولى والثانية، موجهًا باستخدام النوعيات المصنعة محليًا، مع الحرص على الجودة وراحة الراكب.

وأكد الوزير، حرصه على استخدام الخامات المصرية في كل الصناعات، مع تفضيل المنتج المصري عن غيره خاصة أن الدولة تعمل على توطين الصناعات ومنع الاستيراد، مع العمل على دعم فكرة مشاركة الشركات العالمية للتصنيع المحلي. 

وانطلقت، الأحد الماضي، 5 نوفمبر فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من (5) إلى (8) نوفمبر 2023 تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

txt

وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم في مجال تطوير الموانئ والقيادات التنفيذية

txt

وزير النقل يشهد توقيع برتوكول تعاون وإصدار ترخيص في مجال النقل البري

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
وزير النقل وزارة النقل كامل الوزير سكك حديد النقل

مواد متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

"النقل" توقع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم على هامش معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا

وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم في مجال تطوير الموانئ والقيادات التنفيذية

تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

"الموانئ البرية" تنظم ورشة عمل حول "طبيعة عمل الموانئ الجافة"

ورشة عمل عن تحقيق الاستدامة في صيانة الطرق والمطارات

مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحري تجاري بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي (صور)

وزير النقل يشهد توقيع برتوكول تعاون وإصدار ترخيص في مجال النقل البري

الأكثر قراءة

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

إعدام المتهم الأول.. تفاصيل سرقة حياة "عروس بنها" قبل دقائق من زفافها

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

وزير النقل يوجه بالاستفادة من المنتج المحلي واستخدام الخامات المصرية في كل الصناعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها