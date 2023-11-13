الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المتحدة" تتقدم بالشكر لاتحاد قبائل سيناء بعد استقباله وفدها لشمال سيناء

وفد المتحدة
وفد المتحدة

تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتحية والتقدير إلى اتحاد قبائل سيناء، على حسن استقبال وفد مجلس إدارة وإعلاميي الشركة المتحدة إلى شمال سيناء اليوم، للاطمئنان على المصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني الشقيق الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية.

وأكدت الشركة المتحدة اعتزازها وفخرها بالدور الوطني والتاريخي لمشايخ قبائل سيناء، في دعم الجهود المخلصة لمؤسسات الدولة المصرية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة لكل أبناء سيناء، وهو الدور الذي كانت شاهدة عليه كل المراحل الزمنية، والمستمر حتى اليوم، والذي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك  التلاحم الوطني بين كافة أبناء الشعب ووحدة الصف المصري.

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