الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المتحدة" تشكر القوات المسلحة لتسهيل وتأمين زيارة وفد الشركة إلى شمال سيناء

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

توجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باسم كل العاملين فيها، بالتحية والشكر للقوات المسلحة،  قيادة وضباطًا وأفرادًا؛ لتسهيل وتأمين واستقبال زيارة وفد مجلس إدارة وإعلامي الشركة، في العريش ورفح اليوم، للاطمئنان على المصابين والجرحي من الشعب الفلسطيني الشقيق، الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية.

وأكدت الشركة المتحدة، في بيان، تقديرها الكبير لجهود القوات المسلحة، خلال السنوات الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار في شمال سيناء، والتي قدمت فيها أعظم التضحيات من أجل القضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة. 

وتثمن الشركة المتحدة في الوقت نفسه كل الجهود المخلصة التي تبذلها مؤسسات الدولة على جميع الأصعدة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودفاعًا عن حقوق القضية الفلسطينية، ومن أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القوات المسلحة العريش فلسطين غزة

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