الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

وفد الشركة المتحدة
وفد الشركة المتحدة يزور المصابين

زار وفد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الإثنين، المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر.

وخلال الزيارة، أعرب الوفد، الذي تضمن أيضًا عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة منهم المنتج تامر مرسي والمنتج محمد السعدي، وعددًا من الإعلاميين منهم الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويوسف الحسيني- عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما قدم الوفد الهدايا الرمزية للمصابين، تعبيرًا عن تقدير الشركة لصمودهم وتضحياتهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وترحيبًا بوجودهم في مصر بلدهم الثاني.

من جانبهم، أعرب الفلسطينيون الموجودون بمصر عن شكرهم لوفد الشركة، وتقديرهم للزيارة، مؤكدين أن الدعم الذي يتلقونه من مصر لا غنى عنه.

وتأتي زيارة وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمصابين الفلسطينيين في إطار حرص الشركة على تقديم الدعم الكامل لهم، والتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قدمت العديد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، تضمنت 6 شاحنات محملة بـ150 طنًا من المواد الغذائية والمياه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي له.

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