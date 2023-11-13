قطاع الأمن المركزي يستقبل وفدًا من مفوضية الاتحاد الإفريقي

استقبل قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية زيارة لوفد من مفوضية الإتحاد الإفريقي، ومسؤولي الأمانة التنفيذية لقدرة أقليم شمال أفريقيا بقطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور.

يأتى ذلك فى إطار تأكيد جاهزية الوزارة بالوحدة الشرطية machete المتعهد بها للمشاركة مستقبلًا ببعثات دعم السلام للقوة الأفريقية الجاهزة، كما قام الوفد بمناظرة معدات الوحدة وتقييم الكفاءة العملياتية لكوادر الوحدة.

وفى نهاية الزيارة أشاد الوفد بمستوى جاهزية الوحدة ودور وزارة الداخلية المصرية فى حفظ السلم والأمن بالقارة الأفريقية.