الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قطاع الأمن المركزي يستقبل وفدًا من مفوضية الاتحاد الإفريقي

قطاع الأمن المركزي
قطاع الأمن المركزي يستقبل وفدًا من مفوضية الاتحاد الإفريقي

استقبل قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية زيارة لوفد من مفوضية الإتحاد الإفريقي، ومسؤولي الأمانة التنفيذية لقدرة أقليم شمال أفريقيا بقطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور.

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بعد قليل.. "الداخلية" تجري مراسم قرعة الحج في 6 محافظات

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يأتى ذلك فى إطار تأكيد جاهزية الوزارة بالوحدة الشرطية machete المتعهد بها للمشاركة مستقبلًا ببعثات دعم السلام للقوة الأفريقية الجاهزة، كما قام الوفد بمناظرة معدات الوحدة وتقييم الكفاءة العملياتية لكوادر الوحدة.

 وفى نهاية الزيارة أشاد الوفد بمستوى جاهزية الوحدة ودور وزارة الداخلية المصرية فى حفظ السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

قطاع الأمن المركزي مفوضية الاتحاد الافريقي وزارة الداخلية أقليم شمال أفريقيا دعم السلام

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