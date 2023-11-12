الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قطاع التدريب بـ"الداخلية"يشارك في ندوة عن دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة

ندوة عن دور التكنولوجيا
ندوة عن دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة

شارك عدد من الضباط بالإدارة العامة لمعاهد معاون الأمن بقطاع التدريب، وعدد من الطلبة والطالبات الدارسين بالمعاهد وعدد من طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات، في الندوة التثقيفية المنعقدة بالجامعة تحت عنوان دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة.

شهدت الندوة تناول عدد من الموضوعات كان أبرزها ، “التكنولوجيا الحديثة والحروب التكنولوجية اللامتماثلة - الغزو التكنولوجى سلاح الحروب اللامتماثلة – الأمن القومى يتعرض لتهديد مصيري".

 

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الحرص على  توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة

 وفى نهاية الندوة تم تبادل الهدايا التذكارية، احتفاءً بتلك المناسبة والتقاط الصور التذكارية، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كافة السُبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، لما لها من أثر بالغ فى تنمية الموارد البشرية والتى تُعد ركيزة أساسية من ركائز العمل الأمنى.

الداخلية قطاع التدريب كلية التربية الرياضية الندوة التثقيفية وزارة الداخلية

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