محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التى نظمتها مديرية أمن الجيزة والتي تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك لموسم الحج ١٤٤٥ هجريا – ٢٠٢٤ ميلاديا وذلك بمقر المديرية.



محافظ الجيزة يطلب من الحجيج الدعاء لمصر

وقدم المحافظ التهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام مطالبًا إياهم بالدعاء لوطننا الحبيب وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

حضر فعاليات القرعة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

محافظ الجيزة ومساعد وزير الداخلية يشهدان قرعة الحج

محافظ الجيزة ومساعد وزير الداخلية يشهدان قرعة الحج

محافظ الجيزة ومساعد وزير الداخلية يشهدان قرعة الحج

محافظ الجيزة ومساعد وزير الداخلية يشهدان قرعة الحج