الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مكافحة المخدرات تستقبل وفدا أمنيا من مختلف الدول العربية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، الزيارة السنوية التى ينظمها المكتب العربى لشئون المخدرات والجريمة التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب لمسئولى أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لمكافحة المخدرات بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إطار تنفيذ الإستيراتيجية العربية لمكافحة الإستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ، وما إنطوت عليه بشأن التعاون العربى الإجرائى فى هذا الصدد.

 تم عقد الجلسة الأولى تحت عنوان (التجربة المصرية فى مجال مكافحة المخدرات إقليمياً ودولياً) ، وتضمنت الإشارة بإنضمام مصر للإتفاقيات الدولية الثلاثة والإتفاقية العربية لمكافحة المخدرات، فضلاً عن كافة المبادرات المطروحة من قبل منظمة الأمم المتحدة فى شأن المخدرات والمؤثرات العقلية والإلتزام الكامل ببنود تلك الإتفاقيات.

وتم استعراض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بجمهورية مصر العربية والتى تناولت جهود الوزارة فيما يتعلق (بإحباط محاولات الجلب والتهريب - متابعة التشكيلات العصابية - مكافحة الزراعات المخدرة – صور الإتجار غير المشروع – مكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة والمتحصلة من جرائم المخدرات) وكذا الجهود والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للحد من مشكلة التعاطى والإدمان فى إطار الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.     

كما تم عقد الجلسة الثانية تحت عنوان (الإتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات بنطاق دول مجموعة العمل الإجرائية الأولى) والتى تضمنت عرضاً للجهود الوطنية للدول المشاركة من خلال رؤساء وفود تلك الدول.

وعقب ذلك تم اصطحاب الحضور لمتحف الإدارة التابع لمعهد تدريب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تم إستعراض مقتنيات المتحف التاريخية وما تم توثيقه من وقائع ضبط مميزة ، وأشكال المواد المخدرة وأنواعها وأساليب الإخفاء والتمويه.. وكذا زيارة لقسم المعمل والتحليل الفنى التابع لإدارة الرقابة على السلائف والكيماويات للكشف عن المخدرات وتحديدها .

كما تم استئناف الجلسة الختامية تحت عنوان (التعاون العملياتى فى مجابهة المخدرات) والتى تضمنت رؤى الدول المشاركة فى تعزير التعاون المشترك فيما يخص قضايا المخدرات عبر الدول والإتجار غير المشروع بها وكافة المستجدات ذات الصلة ، ولقد انتهت أعمال الجلسات بالخروج بعدد من التوصيات أبرزها (التأكيد على أهمية تعزيز قنوات الإتصال بين دول المجموعة فى مجال تبادل المعلومات وتقييمها وتحليلها وتنسيق الجهود بين أجهزة المكافحة للحد من عمليات تهريب المواد المخدرة ).

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المخدرات الأسلحة والذخائر الزيارة السنوية التعاون العربي

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