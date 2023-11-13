مياه السيول تقتحم طرق جنوب البحر الأحمر.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت منطقة الكيلو 82 بطريق مرسى علم- الشلاتين تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار، والتي وصلت لحد السيول، حيث أعلنت الوحدات المحلية لمدينتي مرسى علم والشلاتين عن رفع حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة مياة الأمطار وإزالة آثار السيول.





وكشف مصدر بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لـ«الدستور»، أن الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة الكيلو 82 بمرسى علم حتى قرية أبو غصون جنوبًا، أدت إلى قطع الطريق ما بين مرسى علم والشلاتين، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة قامت بتحويل مسار الطريق مؤقتًا، وذلك لحين إزالة الإطماء من الطريق حتى تعمل بكل كفاءتها، للحفاظ على سلامة المواطنيين.



وأصدرت محافظة البحر الأحمر بيانًا تحذيريًا لقائدي المركبات والمسافرين على الطرق الخارجية جنوب المحافظة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة للحفاظ على سلامتهم، وإخطار غرفة العمليات في حين وجود أي عوائق بالطرق، أو الاتصال على غرفة النجدة.

فيما أعلنت شركة مياه البحر الأحمر عن رفع حالة الطوارئ القصوى لشفط مياه الأمطار وتوفير سيارات الشركة لإزالة تراكمات الأمطار والتعامل الفوري معها.

استقرار حركة الملاحة البحرية بموانئ البحر الأحمر

من جانبه قال مصدر خاص بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ الهيئة لم تتأثر بحالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض مدن المحافظة، مؤكدًا أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات للعمل، لافتًا إلى أنه في حال حدوث تغيرات سيتم التعامل الفوري معها.



وأضاف المصدر لـ«الدستور» أن العمل على أرصفة موانئ الهيئة مستمر دون توقف، مشيرًا إلى أنه هناك تعليمات من رئيس هيئة الموانئ بالتعامل الفوري وأخذ الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات، وأن سلامة العاملين تأتي في مقدمه اهتمامات الهيئة.