الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

على طريقة الشيخ حسنى.. وزير إسرائيلى يعترف بنكبة غزة.. ونتنياهو يوبخه: "اسكت"

نتنياهو
نتنياهو

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، على تصريحات أحد وزرائه بعد أن وضعه في “موقف محرج” في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على  قطاع غزة منذ 37 يومًا.

وحث نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، على إعادة النظر في كل كلمة ألقيت، مشددًا على أن كلمة واحدة يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا.

كان وزير الزراعة الحالي ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك السابق آفي ديختر، تحدث في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت عن "نكبة جديدة" تحل بالفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والفقير.

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وزير إسرائيلي: نكبة غزة 2023 هكذا سينتهي الأمر

وقال ديختر "لقد بدأنا في تنفيذ نكبة غزة، قائلا إنه من المستحيل شن حرب بينما هناك حشود من البشر بين الدبابات، في إشارة إلى أوامر التهجير التي وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان شمال غزة للتوجه جنوب القطاع.

وعندما سئل بشأن مقارنة نكبة عام 1948 التي حلت بالشعب الفلسطيني بما يجري حاليا، أجاب ديختر "نكبة غزة 2023، هكذا سينتهي الأمر".

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ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ بداية الحرب لـ11180

وقال نتنياهو "إذا كنتم لا تعرفون ولا تفهمون فلا تتحدثوا ويجب الحذر"، في إشارة إلى تصريحات ديختر دون أن يذكره بالاسم، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

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