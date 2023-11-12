الصحة الفلسطينية: 22 مستشفى و49 مركزًا صحيًا توقفت فى غزة بسبب نفاد الوقود   

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية خروج 22 مستشفى و49 مركزًا صحيًا في غزة توقفت بسبب نفاد الوقود، الأمر الذي يشكل كارثة إنسانية جديدة في قطاع غزة.

ووفقًا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية، فالمستشفيات في غزة تعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية والأدوية، الأمر الذي يزيد من معاناة المصابين وتحولهم لشهداء بسبب عدم إسعافهم.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة جديدة عن عدد الشهداء، أوضحت فيها ارتقاء 186 شهيدًا بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.